Les Tops et les Flops du week-end sportif

Voici les Tops et les Flops du week-end sportif. À la Une, le XV de France, l'Équipe de France de Coupe Davis ou encore le Super Bowl.







LES FLOPS



FLOP N°3 : Le Canada disqualifié après avoir balancé une balle dans l'œil de l'arbitre

Après que l'arbitre français du 5ème match a reçu une balle en pleine tête. Il a aussitôt disqualifié Denis Shapovalov, le coupable du geste, et envoyé les Britanniques en quarts. C'est la Grande-Bretagne qui affrontera donc la France en quarts de la Coupe Davis.

FLOP N°2 : "Il y a urgence" pour le capitaine lyonnais après la défaite face à l'ASSE

Des mots très forts du capitaine lyonnais, Maxime Gonalons après la défaite de l'OL dans le derby du Rhône. Il encourage ses équipiers «à se poser les bonnes questions» pour les prochains matchs.

FLOP N°1: La France s'incline avec les regrets face à l'Angleterre

Le XV de France, après avoir mené la majeure partie de la rencontre à Twickenham, s'incline face à l'Angleterre (16-19) lors de la première journée du Tournoi des Six Nations.





LES TOPS



TOP N°3 : La France sans fausse note face au Japon

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis en battant le Japon 3 à 0 grâce à la victoire du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en trois sets, samedi à Tokyo.

TOP N°2 : Kristina Mladenovic décroche son premier titre

Kristina Mladenovic, 51e joueuse mondiale, remporte le premier titre de sa carrière à Saint-Pétersbourg. Elle bat en finale la Kazakhstanaise Yelena Putintseva en 2h36.

TOP N°1 : Les Patriots remportent le Super Bowl

Les New England Patriots ont battu les Atlanta Falcons 34 à 28 en prolongation lors du Super Bowl ! New England compte désormais cinq titres suprêmes à son palmarès, tous conquis sous la conduite de son quarterback Tom Brady.



