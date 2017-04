Omnisports - News

Le Top 5 du sport féminin de la semaine

Cette semaine, le sport au féminin a été marqué par de nombreux records et de très belles victoires. En voici un aperçu avec WomenSports.





Les clubs français du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions mercredi, éliminant au passage le Bayern Munich et Wolfsburg. En demi-finales, le PSG et l'OL rencontreront respectivement Barcelone et Manchester City.



La russe Evgenia Medvedeva a conservé son titre de championne du monde de patinage artistique vendredi à Helsinki, une première depuis 2001. La patineuse de 17 ans, qui est également double championne d'Europe en titre, n'a laissé aucune chance à ses adversaires en cumulant pas moins de 233,41 points. Les Canadiennes Kaetlyn Osmond (218,13 points) et Gabrielle Daleman (213,52 points) complètent le podium.



La Kényane Joyciline Jepkosgei a battu le record du monde du semi-marathon dames de 14 secondes samedi. En terminant la course 1 heure 04 minutes 52 secondes, elle devient la première femme à passer sous la barre des 1h05 et pulvérise le précédent record établi par sa compatriote Peres Jepchirchir à Dubaï en février dernier.



La Britannique Johanna Konta a remporté le tournoi WTA de Miami samedi en battant la Danoise Caroline Wozniacki en finale (6-4, 6-3). Elle s'est ainsi offert le troisième titre en simple de sa carrière et a gagné 4 places au classement WTA, s'établissant désormais en 7ème position.



Enfin, l'australienne Sally Pearson a remporté le 8ème titre national de sa carrière sur le 100 mètres haies dimanche à Sydney. Cette victoire est d'autant plus belle pour la championne olympique de Londres qu'elle intervient après de longs mois émaillés de nombreuses blessures.



