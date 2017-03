Omnisports - Médias

Le Qatar vient au secours de BeInSports France

La maison mère du groupe BeInSports France, vient de mettre la main à la poche pour renflouer le bouquet français de l'entreprise. L'opération date du 28 décembre, avec deux augmentations de capital pour un montant de 600 millions d'euros.

La période est très difficile pour BeInSports France, la chaîne possède un vaste catalogue au niveau des droits sportifs. Au départ le prix de l'abonnement était de 11,99 euros par mois, mais ce prix était trop faible pour couvrir les achats des droits dans le monde du sport. La chaîne a donc augmenté le prix de ses abonnements, plusieurs fois, pour arriver aujourd'hui à 15 euros par mois. Pour garder les abonnés, elle essaye de plus en plus un développement des offres avec des engagements, une solution synonyme de stabilité.



Selon les informations du quotidien Libération, le 28 décembre dernier, la maison mère du groupe, BeInSports Media Group, a injecté de l'argent dans le capital de son antenne française avec deux augmentations de capital simultanées, l'une de 500 millions d'euros, l'autre de 100 millions. BeIn doit faire face à un modèle économique très instable, déjà en 2013 et 2015, Doha avait injecté 800 millions d'euros pour maintenir sa chaîne française. La chaîne revendique aujourd'hui 3 millions d'abonnés, très loin des 5,5 millions d'abonnés qui était l'objectif pour atteindre l'équilibre. Pour essayer de gagner des parts, elle conclue de plus en plus des partenariats commerciaux avec ses concurrents comme Canal+ ou la nouvelle SFR Sport. Une grande question reste sans réponse aujourd'hui, comment BeInSports France va agir cette année, la Formule 1 et les droits de la Ligue des champions sont sur le marché et devrait permettre d'apporter une réponse sur la stratégie du groupe.



NICOLAS PELLETIER