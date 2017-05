Omnisports - News

Le première réaction de Laura Flessel après sa nomination

Laura Flessel vient d'être nommée ministre des Sports du premier gouvernement du président Emmanuel Macron. Jamais en position de favorite, cette nomination est une surprise dans le monde du sport.





"C'est eux qui ont pensé à moi, explique l'ancienne championne d'escrime à RMC Sport. On a eu un échange, on a parlé des valeurs du sport, de ce qu'il fallait faire pour le sport. Finalement, le positionnement s'est fait en ma faveur. Je suis très honorée pour la confiance. J'aime les challenges, mais j'aime surtout réussir. Et j'aurais besoin de tout le monde pour y parvenir."



"Je vais récupérer les dossiers que Thierry Braillard et Patrick Kanner m'ont laissé. Je serai entouré d'une bonne équipe au ministère des Sports. Il n'y a plus de secrétariat d'Etat, mais l'équipe est décidée et dynamique. On a des challenges à relever", affirme la nouvelle ministre des Sports sur le site RMC SPORT.