Omnisports - People

Le monde du sport appelle à voter Macron

Dans un appel intitulé "Au nom des valeurs du sport, le 7 mai, un seul vainqueur : la République", un collectif de personnalités du monde du sport appelle clairement à voter Emmanuel Macron. Parmi les signataires, des stars du sport tels que le joueur du PSG Blaise Matuidi, et de nombreux dirigeants du monde sportif. Voici le texte de cet appel.

Nous, sportifs de haut niveau et sportifs amateurs, dirigeants de fédérations et de clubs, acteurs du monde sportif, choisissons aujourd'hui de rompre la neutralité politique que nous chérissons tant.



Ce qui se joue dépasse l'habituel clivage politique partisan. Les valeurs fondamentales de notre société, de notre République et à travers elle, celles du sport, sont en jeu.



Plus que jamais, nous sommes attachés à l'universalité, à l'esprit de respect, à la quête de l'excellence.



La pratique du sport est ouverte à tous, sans discrimination d'origines, de statut social, de sexe, de religion ou de couleur de peau.



Le sport est un vecteur d'éducation qui permet à chacun de découvrir et de transmettre les valeurs de respect, d'engagement, d'exigence et de solidarité.



La rencontre sportive développe l'amitié, la fraternité et l'altruisme entre les êtres humains et ce, partout sur notre planète.



Les stades, celui de France à Saint-Denis ou ceux de nos villes et des nos campagnes, partout sur le territoire, sont des lieux d'échanges et de mixité.



Nous voulons continuer à pratiquer et servir notre sport dans le respect de ces valeurs. Nous voulons continuer à être fiers de représenter notre pays.



La France des droits de l'Homme et du Citoyen doit continuer à rayonner dans le monde.



C'est pourquoi, en ces temps tourmentés et indécis, nous appelons à voter pour le seul candidat qui s'inscrit dans le respect de la tradition républicaine de notre pays : Emmanuel Macron.



Nous faisons le choix de la République pour que le sport demeure un espace de liberté, d'égalité et de fraternité.



Les signataires

Dirigeants et personnes qualifiées dans le domaine sportif :

