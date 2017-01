Omnisports - Médias

Le magazine hors-série N.12 de Sponsoring.fr est paru

En couverture, le baromètre exclusif sur les événements sportifs organisés en France avec un focus sur les championnats du monde de handball. Découvrez le sommaire complet.

[CHIFFRES]

Baromètre exclusif des événements sportifs



[MARQUES]

Paris 2024 : Elior voulait en être

Expérience client digitale

La valeur des marques de sport

Avec Dugout, les clubs pensent rivaliser avec Facebook

La Formule E, nouveau territoire d'expression des marques automobiles

Naming des compétitions, paroles de marques

Le maillot du Barça était vierge, il est devenu l'un des plus chers du monde

Manchester United, meilleur vendeur de maillot



[EVENEMENTS]

The Bridge ou le plus grand pont du monde

Grand départ du Tour, la Manche se frotte les mains



[MEDIAS]

Plus de sport sur les chaînes gratuites, est-ce possible ?

Les audiences de l'année 2016

Deschamps fait le plus causer



[COACHING]

Rio 2016 : 4 règles de base inspirées de la "Team Solide"



[DROIT]

Fabienne Fajgenbaum, le droit d'image des joueurs



[MARKETING]

Le nom d'une franchise est une décision marketing



