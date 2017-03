Omnisports - Dopage

Le lanceur d'alerte quitte la Russie

Le lanceur d'alerte russe Andrey Dmitriev, qui a récemment dénoncé la culture du dopage dans son pays, a annoncé qu'il avait fui la Russie, craignant pour sa sécurité. "Lorsque j'ai réalisé ce qui allait me tomber dessus, il m'est apparu clairement que je ferais mieux de quitter le pays (...) Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que de fuir", dit-il dans une interview diffusée samedi par la chaîne de télévision allemande ARD. "Je me suis mis sans aucun doute en danger (...) En Russie on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Nous avons des prisonniers politiques, et des journalistes qui ont été tués, partout".



En janvier, c'est déjà sur ARD qu'il avait dévoilé, vidéos à l'appui, que des entraîneurs censés être bannis pour dopage étaient toujours actifs dans l'athlétisme professionnel russe. En parlant ouvertement, il espérait susciter les réactions d'autres sportifs. Il a été déçu: "On m'a traité de traître et de menteur. Et, je dois le dire crument, on a déversé sur moi des tonnes de merde. Juste après mon interview, j'ai été exclu des deux centres d'entraînement de ma ville. Au début, j'ai cru que je pourrais faire bouger les choses. Mais lorsque j'ai vu les réactions de nombreux Russes, il m'est apparu clairement que c'était voué à l'échec. Les Russes ne sont pas prêts pour une culture des lanceurs d'alerte", dit-il.