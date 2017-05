Omnisports - Ministère

Laura Flessel ministre des Sports

Parmi les surprises du premier gouvernement d'Edouard Philippe figure Laura Flessel, ex-championne d'escrime, en tant que ministre des Sports.

Pour la quintuple médaillée olympique, porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, ce sera sa première expérience ministérielle. A 45 ans, l'escrimeuse française la plus décorée de l'histoire, spécialiste de l'épée, fait une entrée remarquée dans le monde politique. A l'inverse des précédents gouvernements, Laura Flessel hérite d'un ministère des Sports tout entier, sans tutelle et concentré uniquement sur le sport.



Engagée auprès de multiple associations et ONG - elle est notamment marraine de Handicap International - Laura Flessel est a été nommée en 2010 au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Jusqu'à cette année 2017, elle ne s'était pas engagée en politique. Au cours de l'entre-deux-tours de la présidentielle, elle a signé un appel, lancé par une soixantaine de sportifs ou ancien sportifs, à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.



La passation de pouvoirs entre Patrick Kanner, Thierry Braillard et Laura Flessel aura lieu ce mercredi à 17h00.



Un palmarès inégalé

Révélée en 1995, la carrière de Flaura Fessel décolle l'année suivante aux Jeux olympiques d'Atlanta avec deux médailles d'or olympiques, en individuel et par équipe. En dix-sept ans au plus haut niveau, l'épéiste remporte six titres de championne du monde, un titre de championne d'Europe et quinze titres de championne de France. Elle y ajoute trois médailles olympiques : le bronze en individuelle en 2000, à Sydney, puis le bronze par équipe et l'argent en individuelle en 2004, à Athêne. En 2012, c'est en tant que porte-drapeau de la délégation française aux JO de Londres qu'elle met un terme à sa carrière, à 40 ans.



