Le maire de Los Angeles ok pour 2028... et le chèque qui va avec !

Los Angeles a fait un nouveau pas vers une organisation des jeux Olympiques en 2028, son maire Eric Garcetti estimant "stupide" de ne pas les accepter au vu des conditions financières offertes par le Comité international olympique (CIO), ce qui garantirait à Paris les JO 2024.

"Ce que (les instances olympiques) proposent d'un point de vue financier est tellement intéressant que nous serions stupides de ne pas choisir 2028", a ainsi déclaré M. Garcetti mercredi dans un entretien au site internet américain BuzzFeed. Le maire démocrate de la métropole californienne a précisé que le comité de candidature LA-2024 allait annoncer "la semaine prochaine (ses) intentions, à savoir si nous optons pour 2024 ou pour 2028". La première position impliquerait la poursuite du duel avec Paris, qui a toujours refusé la possibilité d'organiser les JO 2028.



C'est la première fois qu'un responsable de la candidature de Los Angeles reconnaît aussi clairement être prêt à concéder les JO 2024 à Paris et recevoir en échange les JO 2028 avec une contribution financière accrue du CIO.



Afin de trouver un accord sur l'attribution des deux éditions des Jeux, reste désormais à régler des questions financières et de marketing. Si la contribution du CIO au comité d'organisation des JO 2016 à Rio a atteint 1,5 md USD, cette aide garantie devrait atteindre 1,7 md USD pour 2024 et croître mécaniquement pour 2028.