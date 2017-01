Trump va-t-il plomber la candidature de Los Angeles ?

Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, cherche à déminer le terrain après la publication du décret migratoire du président américain Donald Trump, rappelant que sa ville, candidate à l'organisation des Jeux olympiques de 2024, était "une ville d'immigrants".

Eric Garcetti fustige le décret du président américain Donald Trump. "L'histoire de Los Angeles est celle d'une ville globale d'une diversité sans commune mesure dans le monde", a déclaré le maire de Los Angeles lors d'une manifestation de soutien aux musulmans empêchés d'entrer sur le territoire américain. "Los Angeles est une ville d'immigrants, je suis moi-même fils et petits-fils d'immigrants (...) Los Angeles est une ville de refuge, une ville qui offre des deuxièmes chances, une ville qui défend les droits de chacun", a poursuivi le maire démocrate de la métropole californienne, impliqué dans la candidature de sa ville à l'organisation des JO 2024. "Il y a une raison pour laquelle le Congrès a mis fin en 1965 à l'interdiction d'entrée sur le territoire américain de personnes provenant de certains pays au regard de leur religion: cela ne fonctionnait pas", a-t-il rappelé.



Le décret, portant sur la "protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers", est une mauvaise publicité pour la candidature de Los Angeles à l'organisation des JO 2024, en concurrence avec Budapest et Paris, alors que la ville-hôte sera désignée en septembre prochain à Lima (Pérou). Membre du Comité international olympique (CIO), Richard Peterkin, président du Comité olympique de Sainte-Lucie, a estimé sur son compte Twitter que "le décret pris par Trump était complètement contraire aux idéaux olympiques".



L'entraîneur de Golden State choqué

L'entraîneur de l'équipe NBA de Golden State, Steve Kerr, dont le père a été assassiné en 1984 à Beyrouth par des islamistes extrémistes (Malcolm Kerr était président de l'Université américaine de Beyrouth, ndlr), a fait part dimanche de son choc et de son inquiétude après le décret de Donald Trump. "Si nous essayons de combattre le terrorisme en empêchant les gens de venir dans notre pays, nous allons à l'encontre des principes qui ont façonné notre pays, nous créons la peur".



"La seule chose qu'on peut arriver à faire, c'est de générer la colère et la terreur, je suis donc complétement opposé à ce qui se passe", a ajouté Kerr. "C'est choquant (...) et je m'inquiète de ce que cela peut vouloir dire pour la sécurité du monde, on va dans la direction opposée", a-t-il conclu.