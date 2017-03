Pendant les JO 2024, Los Angeles veut mettre en avant...le Français

La candidature de Los Angeles 2024 est en concurrence avec celle de Paris pour l'obtention en septembre prochain des Jeux Olympiques 2024. La ville américaine a décidé de mettre en avant le français si elle obtient l'organisation des JO.

Ce n'est pas une idée qui va permettre de se différencier de la concurrence. Le comité de candidature à l'organisation des JO 2024 à Los Angeles veut mettre l'accent sur la langue française si elle obtient l'organisation de l'évènement. "LA 2024 ne se contentera pas de mettre en oeuvre la règle 23 de la Charte olympique sur le bilinguisme --français et anglais-- des annonces et de la signalétique", ont indiqué les promoteurs de la candidature américaine.



Une idée amusante quand on sait que la candidature de Los Angeles 2024 est opposée à celle de Paris. Mais les américains doivent apprécier la langue française, le président de LA 2024 Casey Wasserman a rappelé que "le français est la langue olympique originelle. LA 2024 est profondément résolu à fêter et promouvoir cette langue magnifique", a-t-il conclu. Reste à savoir si cette tentative de séduction marchera, le 13 septembre prochain à Lima, pour le vote final.



NP