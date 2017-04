Lima confirmé

La session du Comité international olympique (CIO), où sera désignée la ville hôte des Jeux 2024 entre Paris et Los Angeles, se tiendra bien à Lima (Pérou) en septembre. "Le Comité International Olympique et le gouvernement péruvien ont confirmé aujourd'hui (jeudi) que les préparatifs de la Session du CIO prévue en septembre prochain à Lima se poursuivaient comme prévu", confirme le CIO.



La tenue de la session dans la capitale péruvienne avait été remise en question, en raison des conséquences des intempéries mais aussi pour des raisons politiques et organisationnelles, le président du Comité national olympique national, en charge de l'organisation, ayant été écarté de son poste.