Les Jeux sont faits

Il ne manque plus que l'aval du Comité international olympique (CIO). Après le maire de Los Angeles, c'est au tour du président du comité de candidature de LA 2024, Casey Wasserman, de se prononcer en faveur de l'organisation des Jeux olympiques en 2028. La voie est libre pour Paris 2024.

A moins d'un cataclysme, Paris organisera les Jeux olympiques de 2024. Son rival américain est prêt à accepter de les organiser en 2028. Le président de LA 2024 Casey Wasserman a envisagé ce mercredi, pour la première fois, une candidature de Los Angeles, en concurrence avec Paris, à l'organisation des JO 2028, dans le cadre du processus de double désignation des JO 2024 et 2028 auquel réfléchit le Comité international olympique (CIO). "Nous voulons dire clairement au CIO et à la communauté mondiale du sport que le priorité première de Los Angeles n'est pas elle-même. Nous sommes au contraire concentrés sur le mouvement olympique et sur le monde", a poursuivi le patron du comité de candidature américain, à trois jours de la réunion de la commission exécutive du CIO à Lausanne.



Un bon point pour Paris, qui a tout mise sur 2024 et le centenaire des jeux dans la capitale française. La double désignation, si elle est validée, aboutirait à un choix de Paris en 2024 et de son rival américain en 2028.



LA 2024 calme le jeu

Casey Wasserman a-t-il parlé trop vite ? Même s'il n'a fait que suivre une tendance lourde, son service de presse ne veut pas donner l'impression d'avoir capituler. "C'est incorrect (de penser que Los Angeles concède les Jeux de 2024 à Paris), précise Jeff Millman, le chef de presse de Los Angeles 2024. Los Angeles est la ville hôte idéale pour accueillir les jeux de 2024 et être partenaire du mouvement olympique. LA ne concède rien dans la course pour les Jeux de 2024."