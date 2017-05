Le CIO salue le "soutien fort" de Macron pour Paris 2024

Emmanuel Macron a invité ce matin à l'Élysée, les membres de la Commission d'évaluation qui sont actuellement à Paris pour visiter les installations des JO 2024. Macron, ser présent à Lima le 13 septembre, le jour de l'annonce de la ville hôte des JO 2024.

"La commission a eu l'honneur de rencontrer le président Macron, a déclaré Patrick Baumann, le président de la Commission d'évaluation. Nous avons eu une très bonne réunion, une bonne discussion qui n'a laissé aucun doute sur le fait que la candidature compte sur un soutien extrêmement fort et solide des autorités publiques, à tous les niveaux, du plus haut jusqu'à la ville de Paris. La candidature de Paris est entre de bonnes mains. Le président Macron a eu l'amabilité de confirmer qu'il sera présent. C'est un grand honneur pour la famille olympique et apporte le soutien du pays tout entier derrière la candidature de Paris."