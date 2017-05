Le CIO aurait tranché, les JO 2024 pour Paris

C'est une information du très sérieux Wall Street Journal, qui annonce que le CIO aurait déjà tranché pour les JO 2024 et 2028. Selon le quotidien, Paris va obtenir l'organisation en 2024 et Los Angeles en 2028.

Le vote aura lieu le 13 septembre prochain à Lima pour savoir qui obtiendra les JO 2024. Mais d'après le Wall Street Journal, le CIO a déjà effectué son choix dans l'attribution des Jeux Olympiques 2024 et 2028. Tout le monde va sortir gagnant car d'après le quotidien, les Jeux seront à Paris en 2024 et à Los Angeles en 2028.



D'après le quotidien, Thomas Bach, le président du CIO, a rencontré la délégation de Los Angeles pour assurer les proches du dossier de l'attribution des JO en 2028 qui sonnerait comme une victoire pour les deux dossiers. Pour satisfaire les demandes des Américains, le CIO devra normalement verser deux milliards de dollars en compensations financières. Et cela peut aussi permettre à LA d'avoir plus de temps pour les travaux des infrastructures.



Dans plusieurs jours, le 09 juin, le CIO va débattre de ce processus d'attribution des JO à Lausanne en Suisse. Pour un vote final le 13 septembre à Lima au Pérou.NP