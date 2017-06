L'Europe derrière Paris 2024

Antonio Tajani, le président du Parlement européen, et les 92 députés du groupe « sport » de l'instance européenne ont apporté leur soutien mardi à la candidature parisienne. Laura Flessel, ministre des Sports, et Bernard Lapasset, coprésident du comité d'organisation, leur ont présenté le projet de Paris, seule ville européenne en lice après les retraits de Rome et Budapest.