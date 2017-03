Fredericks n'est plus président de la commission d'évaluation

Frankie Fredericks n'assumera pas la visite de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux olympiques de 2024. A moins de deux mois des visites à Los Angeles et Paris, le Namibien a démissionné face aux soupçons de corruption. "Je démissionne de mon poste de président de la Commission d'évaluation des JO 2024 car il est essentiel que le travail important fait par mes collègues soit considéré comme mené de façon juste et impartiale", annonce l'ancien sprinter dans un communiqué. Lundi, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avait annoncé de son côté que Fredericks avait été remplacé au sein du groupe de travail de l'instance sur la réintégration de l'athlétisme russe accusé de dopage institutionnalisé.



Fredericks a reçu un versement de 299.300 dollars le jour même de l'attribution des Jeux Olympiques par le Comité international olympique (CIO) à Rio, le 2 octobre 2009. Scrutateur du vote pour le CIO, il n'était pas un membre votant à l'époque (il ne l'est devenu qu'en 2012). L'ancien sprinteur assure que ce versement a été réalisé "conformément à un contrat daté du 11 mars 2007", "pour services rendus entre 2007 et 2011", et que le paiement "n'a rien a voir avec les Jeux Olympiques". Ce versement provient de la société du fils de l'ancien président de l'IAAF Lamine Diack, Papa Massata Diack. Ce dernier est accusé d'avoir reçu 1,5 million de dollars de la part d'un homme d'affaire brésilien, Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, trois jours avant le vote en faveur de Rio 2016.



"La nomination d'un nouveau président de la Commission d'évaluation devrait se faire très rapidement", indique une porte-parole du CIO.