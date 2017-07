Exposition : « 1924 : Paris accueille l'univers olympique »

A quelques semaines de la décision du Comité international olympique (CIO) qui désignera la ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la Mairie de Paris met en lumière l'histoire olympique de Paris. Jusqu'au 13 septembre, sur les grilles de l'Hôtel de Ville, l'exposition « 1924 : Paris accueille l'univers olympique » invite les visiteurs à revivre les belles heures des premiers Jeux Olympiques modernes sur les grilles de l'Hôtel de Ville, rue de Rivoli. Gratuite et accessible à tous, l'exposition a été élaborée sous la direction scientifique de Patrick Clastres, historien et professeur à l'Université de Lausanne, avec le soutien du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Cette exposition revient sur la place qu'occupe Paris dans l'histoire de l'internationalisme sportif. C'est en effet à Paris, en Sorbonne, que le baron Pierre de Coubertin rétablit les Jeux Olympiques modernes en 1894. C'est également à Paris que sont nées la plupart des fédérations internationales sportives.