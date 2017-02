54 villes signent pour Paris 2024

Athènes, Mexico ou encore Munich sont venus apporter leur soutien à la candidature française dans la course pour l'obtention de l'organisation des Jeux Olympiques 2024.

Plus de 50 villes du monde, ont annoncé jeudi apporter leur soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques en 2024. Le plus souvent européennes et africaines ces villes viennent crédibiliser encore plus la candidature française dans la course face à Los Angeles et Budapest.

Cet appel a été lancé par le maire de Montréal, Denis Coderre, qui a déclaré : « Paris dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle aux valeurs olympiques.»

La ville hôte des JO 2024, sera désignée le 13 septembre prochain à Lima.





35 capitals and six former Olympic hosts are among the 54 cities to come together in support of #Paris2024 pic.twitter.com/wTKk6QEIF7 — Paris 2024 (@Paris2024) 9 février 2017





NICOLAS PELLETIER