Tokyo veut des smartphones pour ses médailles

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 lance un appel au public pour récupérer les anciens smartphones, afin de réduire les coûts de fabrication des médailles.



Le comité voudrait ainsi récolter 8 tonnes d'or, d'argent et de bronze d'ici au mois d'avril, pour réaliser 5.000 médailles olympiques et paralympiques. Les déchets électroniques (appareils de photo numériques, ordinateurs portables et jeux vidéos) peuvent aussi être déposés dans les magasins du géant du téléphone mobile et sponsor olympique, NTT Docomo.



Déjà aux JO 2016 à Rio, le métal recyclé entrait pour 30% dans la fabrication des médailles d'argent et de bronze.