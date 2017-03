Quatre Russes disqualifiés de plus

Quatre nouveaux sportifs russes présents aux jeux Olympiques de Londres en 2012, mais dont aucun n'avait obtenu de médaille, ont été disqualifiés pour dopage à la suite de nouvelles analyses d'échantillons prélevés à l'époque.



L'haltérophile Khadzhimurat Akkaev, finalement forfait pour blessure en 105 kg, les lanceuses de marteau Mariia Bespalova et Gulfiya Khanafeeva, respectivement 11e et 16e du concours, et la triple sauteuse Victoria Valyukevich qui avait terminé 8e, ont tous été disqualifiés en raison de la présence dans leurs échantillons d'un stéroïde anabolisant, le turinabol, a précisé le CIO.



Au total, sur les Jeux de Pékin 2008 et de Londres 2012, le CIO a déjà fait réanalyser 1.545 échantillons.