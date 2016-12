Omnisports - News

Bolt et Biles, champions des champions de L'Equipe

Sans surprise, Usain Bolt a été élu champion de l'année 2016 par le journal L'Equipe. C'est la 5e fois que le sprinter reçoit cette distinction après 2008, 2009, 2012 et 2015. La gymnaste américaine Simone Biles crée, elle, la surprise en étant également désignée «champions des champions». Mais sa performance aux Jeux de Rio valait bien une nouvelle récompense.

Le quotidien sportif a récompensé deux sportifs multi-médaillés aux Jeux olympiques de Rio. Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt et la gymnaste américaine Simone Biles ont été désignés champions des champions «Monde» par la rédaction de L'Equipe. Habitué du genre, le Jamaïcain a remporté trois titres olympiques cet été à Rio (100 m, 200 m, 4x100 m), portant son total personnel à neuf médailles d'or olympiques en trois JO (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016).



L'Américaine de 19 ans a ébloui le monde aux JO grâce à ses quatre titres olympiques aux concours général et individuel, au sol et au saut de cheval. Elle a également décroché le bronze à la poutre.