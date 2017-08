Omnisports - News

Attentat de Barcelone: le monde sportif espagnol consterné

Cristiano Ronaldo s'est déclaré "consterné", à l'instar du monde sportif espagnol, à la suite de l'attentat de Barcelone qui a fait treize morts et plus de cinquante blessés jeudi.

Une attaque à la camionnette - non encore revendiquée - s'est produite en plein après-midi sur les Ramblas, la rue piétonne la plus touristique de Barcelone. "Consterné par les informations en provenance de Barcelone. Tout mon soutien et ma solidarité aux familles et aux amis des victimes", a publié Ronaldo sur son compte tweeter. Rafael Nadal et l'intérieur Pau Gasol se sont déclaré en outre "détruits par ce qui s'est passé à Barcelone". Le triple champion du monde de MotoGP, Marc Marquez s'est dit "commotionné" par cet attentat regrettant son "impuissance".



"Que Dieu réconforte toutes les familles", a posté sur son compte Twitter le Brésilien Neymar, qui a quitté la capitale catalane il y a quelques semaines pour rejoindre le Paris Saint-Germain.



"Non au terrorisme. Non à la dictature de la peur", s'est exclamé Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid. Le club madrilène a publié un communiqué pour affirmer sa "consternation". "Avec le coeur serré par cette attaque survenue dans notre ville. Toute notre force et notre estime pour les victimes, les proches et les Barcelonais", a publié pour sa part le FC Barcelone. Le club de Villareal a décidé de suspendre la présentation de sa nouvelle recrue, l'attaquant colombien Carlos Bacca, en "signe de lutte" face à l'attentat.