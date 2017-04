Natation - News

Vollmer veut nager le plus longtemps possible

L'Américaine Dana Vollmer, quadruple championne olympique de natation, a participé vendredi au meeting de Mesa alors qu'elle est enceinte de six mois, l'un des plus importants aux Etats-Unis. Elle a participé aux séries du 50 m libre. Elle a signé le 55e chrono de la journée en 27 sec 59/100e, à plus de deux secondes de son record personnel (25.09). "Le chrono n'a pas d'importance, mon classement non plus, je suis simplement heureuse d'être là", a-t-elle expliqué. Vollmer, 29 ans, n'était plus apparue en compétition depuis les JO 2016 où elle a remporté trois médailles, l'or dans le relais 4x100 quatre nages, l'argent dans le relais 4x100 m et le bronze en 100 m papillon. Elle pense déjà aux JO 2020 de Tokyo et a décidé de s'entraîner le plus longtemps possible, avant le terme de sa grossesse prévue en juillet.



Après les JO 2012 de Londres, où elle a remporté trois titres (100 m papillon, relais 4x200 m et 4x100 m quatre nages), elle avait fait une pause d'une an pour donner naissance à son premier enfant.