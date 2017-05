Natation - Résultats

Pas de relais aux Mondiaux

La France, double tenante du titre et vice-championne olympique en titre du 4x100 m nage libre messieurs, n'alignera pas ce relais aux Championnats du monde (23-30 juillet).



Pour emmener un relais 4x100 m nage libre à Budapest, il y avait deux conditions à remplir : qu'un nageur obtienne sa sélection dans le 100 m nage libre en individuel - ce que Mehdy Metella a accompli - et que le temps cumulé des quatre premiers de la finale de ce 100 m ne dépasse pas 3 min 15 sec 19. Or additionnés, les chronos de Metella (48.23), Jérémy Stravius (48.68), Clément Mignon (49.09) et Nosy Pelagie (49.76) représentent 3 min 15 sec 76. "On ne va pas emmener un relais qui n'est pas compétitif. Ce serait la pire des choses", estime le directeur technique national par intérim, Laurent Guivarc'h.



Les Bleus n'avaient plus été absents du 4x100 m nage libre depuis les Mondiaux 2005. Ils étaient même montés sur l'intégralité des podiums internationaux en grand bassin depuis les jeux Olympiques de Pékin en 2008.



Metella qualifié, pas Stravius ni Mignon

Mehdy Metella s'est qualifié pour les Mondiaux de Budapest sur 100 m nage libre, contrairement à Jérémy Stravius et Clément Mignon, aux Championnats de France, vendredi à Schiltigheim. Metella, sacré champion de France, a nagé en 48 sec 23, en dessous du temps qualificatif pour Budapest, fixé à 48 sec 58. Ça n'a pas été le cas de Stravius, qui a échoué à un dixième du minima (48.68), ni de Mignon (49.09).



Un peu plus tôt, Béryl Gastaldello a elle décroché un billet pour Budapest en s'imposant dans le 100 m papillon en 58 sec 03 (pour 58.15 demandé).