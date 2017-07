Natation - News

Michael Phelps vs le roi des mers

C'est un défi incroyable qu'a relevé Michael Phelps dimanche pour la Discovery Channel. L'Américain a fait la course avec un requin blanc de manière virtuelle.

Michael Phelps, le meilleur nageur de l'histoire a relevé un défit bien particulier. Invité par la chaîne de télévision américaine Discovery Channel, ce-dernier a perdu son duel de vitesse face à un requin blanc.



Le nageur aux 23 titres olympiques s'est incliné pour seulement 2 secondes face au roi des mers. Le fonctionnement était très simple et le dernier vainqueur des Jeux de Rio n'avait absolument rien à craindre.



En effet, il n'a pas nagé aux côtés du requin, pour la plus grande déception de nombreux spectateurs de l'émission diffusée dimanche soir. "Phelps contre le requin, duel pour la suprématie de l'océan".





Un défi à la hauteur de Phelps





Equipé d'une monopalme afin d'augmenter sa vitesse (9,5 km), Michael Phelps et ce requin blanc ont nagé la même distance. Le requin blanc avait été filmé au large des côtes de l'Afrique du Sud il y a quelques mois.



Par le biais d'effets spéciaux le montrant tout près de l'animal ainsi que d'une ligne de séparation avec des bouées les deux "nageurs" se sont affrontés virtuellement. Quelques heures avant le show, l'homme avait vendu la mèche en rassurant ses fans qu'il n'était pas dans l'eau au même moment que la bête:"Nous n'étions pas dans l'eau au même moment, je pense que c'est la question que tout le monde se posait, j'étais en sécurité, ce qui était ma priorité N.1"



Le natif de Baltimore dans le Maryland a expliqué avoir souffert pendant ce défi à cause de la température de l'eau. Selon les experts, le requin blanc a fait la différence en toute fin de course grâce à un saut hors de l'eau pour franchir la ligne d'arrivée virtuelle en tête. Un gros challenge auquel a pu se confronter le "King des bassins".