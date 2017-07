Natation - Résultats

Marc-Antoine Olivier bronzé

Trois jours après avoir décroché le titre mondial sur 5 km, Marc-Antoine Olivier enrichit sa collection de médailles aux Championnats du monde de natation avec le bronze du 10 km en eau libre mardi. Double médaillé mondial à 21 ans seulement, un an après sa médaille de bronze olympique à Rio, dans une discipline dans laquelle stratégie et tactique occupent une place de choix, faisant souvent de l'expérience un atout décisif, Olivier prouve une fois de plus qu'il est désormais solidement installé parmi les ténors de l'eau libre.



C'est finalement le Néerlandais Ferry Weertman (25 ans), champion olympique et d'Europe en titre, et désormais champion du monde, qui s'est imposé au sprint en 1h 51 min 58 sec 5/10. Un dixième seulement devant l'Américain Jordan Wilimovsky (1h51.58.6), sacré en 2015. Et sept dixièmes devant Olivier (1h51:59.2).



Trois courses, trois médailles : au lendemain du nouveau sacre d'Aurélie Muller sur le 10 km, seule distance olympique, l'équipe de France confirme ses excellents résultats dans le lac hongrois, où quatre courses restent à disputer.