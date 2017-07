Natation - News

Le vice-président de la Fina mis en cause

La Fédération internationale de natation (Fina) est secouée mercredi par un scandale financier mettant en cause son vice-président, le Koweïtien Husain Al Musallam. Dans un enregistrement obtenu et publié par le journal britannique The Times et le site internet du magazine allemand Der Spiegel, il apparaît que Husain Al Musallam a demandé à un intermédiaire une commission de 10 % sur de possibles contrats de parrainage.



Alors qu'il agissait dans son rôle de directeur général du Conseil olympique asiatique (OCA), le Koweïtien a demandé, selon l'enregistrement, des "commissions" sur des contrats d'un montant total de "40 à 50 millions" de dollars. Cet enregistrement est issu d'un échange entre Husain Al Musallam et un agent chinois spécialiste du marketing. Ce n'est pas la première fois qu'Al Musallam est mis en cause. Le Koweïtien est ainsi cité par la justice américaine comme co-conspirateur dans une affaire de paiement supposé illégal au président de la Fédération de football de Guam. Cette affaire a entraîné la démission de la FIFA du cheikh koweïtien Ahmad al-Fahad al-Sabah, lui aussi cité par la justice américaine et dont Al Musallam est le bras droit.



Ces révélations interviennent à quelques jours de l'élection, samedi, du président de la Fina. L'Uruguayen Julio Maglione, 81 ans, à la tête de la Fina depuis 2009 et membre du CIO depuis 1996, a fait modifier les statuts pour pouvoir briguer un nouveau mandat. Il a face à lui un seul rival, l'Italien Paolo Barelli.