Natation - Fédérations

La FFN change de président

Gilles Sezionale est élu président de la Fédération française de natation (FFN). Il met un terme à 24 ans de règne de Francis Luyce, président de la FFN depuis 1993. Une seule fois, en 1997, une autre candidate, Arlette Franco, s'était présentée face à lui.

Président de la Ligue de PACA, pharmacien à Nice, le nouveau président de la FFN âgé de 59 ans avait fait campagne avec plusieurs mesures phares, dont la limitation à deux le nombre de mandats, clin d'oeil à peine voilé à l'inamovible Luyce (70 ans). Francis Luyce, qui briguait un septième mandat, a bien été élu dimanche au comité directeur dès le premier tour. Il mettait en avant la progression du nombre de licenciés et la bonne santé financière de la FFN sous sa présidence. Il a ensuite retiré sa candidature, laissant Gilles Sezionale seul candidat en lice, qui a recueilli 70,25 % des voix de l'assemblée générale.



Les dernières années de sa présidence ont été marquées pour la natation française par une campagne olympique catastrophique en terme d'image à Rio, et avec un bilan sportif en recul par rapport à Londres 2012 (trois médailles, dont une en eau libre, et aucun titre à Rio, contre sept médailles dont quatre titres à Londres) et pour la première fois depuis 2000 aucun titre olympique. Pour Alain Bernard, champion olympique du 100 m en 2008 et présent sur la liste de Gilles Sezionale, la situation s'était dégradée notamment depuis les Championnats d'Europe 2014, lorsqu'une quarantaine de nageurs avait été sélectionnés, un nombre très élevé qui laissait supposer une sélection pas assez drastique des talents.



Pour Sezionale, entré il y a huit ans à la FFN dont il est par la suite devenu vice-président, "la gestion autour du cas Agnel et de l'équipe de France a été catastrophique". Yannick Agnel, sélectionné in extremis pour Rio, a été inexistant sur le 200 m et n'avait finalement pas participé aux séries du 4x200 m libre, malade, entraînant les critiques de ses partenaires du relais, qui ont parlé de "trahison". Mais les désaccords avaient déjà commencé à s'accumuler en amont: lors de la nomination en février 2015 du Marseillais Jacques Favre au poste de DTN, puis lors de l'imbroglio autour de la sélection pour les Jeux de Rio, passée "par un coup de baguette magique" regrette Sezionale d'une dizaine de nageurs - ceux ayant réalisé les minimas - à vingt-huit. "Ces trois, quatre dernières années, il y a eu un certain relâchement au niveau des critères de sélection", déplore Alain Bernard. "A mon époque, Claude Fauquet avait fixé des barèmes très stricts pour emmener la natation au très haut niveau. Il faut une politique sportive forte et durable. (...) Il y a urgence à changer les choses (...) On n'arrive pas au haut niveau par hasard", insiste le champion olympique 2008 du 100 m, en dégageant deux priorités: "la détection des jeunes" et "le retour à des critères de sélection très stricts et cohérents sur une olympiade".