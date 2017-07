Pellegrini en or pour sa dernière, pas de miracle pour Bonnet

Federica Pellegrini a remporté le 200 m nage libre des Mondiaux de Budapest et annoncé dans la foulée qu'il s'agissait du dernier de sa carrière. Pas de miracle pour Charlotte Bonnet. La Française se classe dernière de la finale.

L'Italienne Federica Pellegrini a annoncé avoir disputé son "dernier 200 m nage libre" individuel après s'être imposée, mercredi, en finale de la distance aux Mondiaux-2017 de Budapest devant l'intouchable Katie Ledecky. "C'est le dernier 200 libre de ma carrière", a confié Pellegrini, qui avait terminé au pied du podium aux JO-2016. Elle est devenue la première, hommes et femmes confondus, sept fois médaillée dans la même course individuelle aux Championnats du monde.



A 28 ans, l'Italienne a remporté le titre mondial sur 200 m nage libre à Rome en 2009, puis à Shanghai en 2011, mais avait dû se contenter de l'argent en 2005 à Montréal, comme à Barcelone en 2013 et à Kazan en 2015. Elle est également quintuple championne d'Europe de la distance (2008, 2010, 2012, 2014, 2016).



Pellegrini pourrait cependant prendre part au 4x200 olympique à Tokyo en 2020 en cas de qualification, mais devrait se concentrer sur le 100 m.