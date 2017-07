La France sacrée en relais mixte

L'équipe de France d'eau libre a été sacrée championne du monde du relais 5 km par équipe mixte. Emmenée par Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier déjà sacrés respectivement sur 10 km et 5 km individuels, la France a terminé les quatre boucles de 1,250 km en 54 min 05 sec 9 devant les Etats-Unis (+12.2) et l'Italie (+25.1).



Ce troisième titre obtenu dans ces Mondiaux vient couronner les résultats exceptionnels des Bleus de l'eau libre, qui en sont à cinq médailles en autant de courses dans le lac hongrois (trois en or, une en argent, une en bronze). Avant ces Championnats du monde, l'eau libre française ne comptait qu'un titre mondial à son palmarès, celui conquis par Muller dans le 10 km à Kazan (Russie) en 2015.