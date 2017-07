Kolesnichenko et Patskevich sacrées en duo technique

Les Russes Svetlana Kolesnichenko et Alexandra Patskevich ont été sans surprise sacrées championnes du monde du duo technique en natation synchronisée, dimanche à Budapest, la première enlevant son second titre en deux jours. Kolesnichenko, titrée dans le solo technique la veille, remporte ainsi sa 14e couronne mondiale, à 23 ans. Les Russes se sont imposées avec 95,0515 points, devant les jumelles chinoises Jiang Tingting et Jiang Wenwen (94,0775), et les Ukrainiennes Anna Voloshyna et Yelyzaveta Yakhno (92,6482). Elles succèdent au palmarès à leurs illustres compatriotes Natalia Ishchenko et Svetlana Romashina, couronnées en 2015.