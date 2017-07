Deuxième médaille pour Aurélie Muller

Deux courses, deux médailles pour Aurélie Muller. La Française, déjà sacrée championne du monde du 10 km en eau libre dimanche, a remporté l'argent sur l'épreuve du 5 km mercredi dans les eaux du lac Balaton en Hongrie à l'occasion des Mondiaux 2017 de natation. En tête pendant une grande partie de la course, elle a fini par céder 3 secondes 5/10e à l'Américaine Ashley Twichell qui décroche le titre en 59 minutes 17 secondes 00. La Brésilienne Ana Marcela Cunha complète le podium.



Il s'agit de la quatrième médaille de l'équipe de France de l'eau libre après son sacre sur 10 km et les médailles d'or et de bronze décrochées par le jeune Marc-Antoine Olivier (21 ans) sur le 5 km et 10 km. Aurélie Muller pourrait encore élargir sa moisson en Hongrie car elle compte s'aligner sur le 25 km et le relais 5 km par équipes.