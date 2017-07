Déjà trois titres pour Katie Ledecky

L'Américaine Katie Ledecky, lancée à la conquête d'un sextuplé, a fait la moitié du chemin après son cavalier seul en finale du 1500 m aux Championnats du monde de natation, mardi à Budapest. Après trois jours de compétition, la quintuple championne olympique est déjà médaillée d'or du 400 m, du relais 4x100 m et du 1500 m.

Il reste à Katie Ledecky à conserver les couronnes du 200 m, du 800 m et du relais 4x200 m pour faire encore mieux que le quintuplé qu'elle avait réussi il y a deux ans à Kazan (Russie). Avec douze médailles d'or mondial à son palmarès, elle est en tout casdevenue, à 20 ans seulement, la nageuse la plus titrée aux Championnats du monde, dépassant sa compatriote Missy Franklin (11), opérée des deux épaules début 2017 et absente à Budapest.





Quatre records du monde ce mardi !



Si Ledecky n'y a pas participé, le compteur de records du monde s'est brutalement accéléré. Jusqu'à lundi soir, seule la Suédoise Sarah Sjöström l'avait débloqué en rabotant la marque de référence du 100 m (51.71). Mardi, ce sont quatre records du monde qui sont tombés. Celui du 50 m brasse a été abaissé à deux reprises, dès les séries puis en demi-finales, par le Britannique Adam Peaty (26.10 puis 25.95), devenu le premier brasseur sous les 26 sec au lendemain de son deuxième sacre d'affilée sur 100 m brasse. Ceux du 100 m dos et du 100 m brasse dames ont eux été battus en finale. Le premier par la Canadienne Kylie Masse (58.10 contre 58.12, un des derniers établis du temps des combinaisons qui résistait encore), le second par l'Américaine Lilly King (1:04.13 contre 1:04.35) qui a profité d'un mauvais départ de la Russe Yuliya Efimova. Toutes les deux coiffent leur première couronne mondiale. Sun Yang, lui, en est déjà à sa deuxième de la semaine : sacré dès dimanche sur 400 m, il s'est offert pour la première fois l'or mondial du 200 m

(1:44.39). Une performance que le Chinois aux neuf titres mondiaux a célébrée en sautant sur le podium à pieds joints.