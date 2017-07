Charlotte Bonnet assure les demi-finales

Charlotte Bonnet s'est qualifiée pour les demi-finales du 200 m avec le dixième temps des séries aux Championnats du monde de natation, mardi à Budapest. Bonnet (22 ans), qui nageait entre l'Italienne Federica Pellegrini et la star locale, la Hongroise Katinka Hosszu, a bouclé sa course en 1 min 57 sec 34.



Les séries ont été dominées par l'italienne Pellegrini (1:56.07), devant l'Américaine la star américaine Katie Ledecky (1:56.27) et Hosszu (1:56.43). Les demi-finales sont programmées en début de soirée (18h44), la finale

mercredi.