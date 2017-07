Aurélie Muller conserve son titre

La Française Aurélie Muller a conservé son titre de championne du monde du 10 km en eau libre, dimanche dans les eaux du lac Balaton (Hongrie), un an après sa désillusion olympique à Rio.

L'été dernier dans la baie de Copacabana, la nageuse de 27 ans, entraînée par Philippe Lucas, avait été disqualifiée et privée de podium. Dimanche dans le lac hongrois, Aurélie Muller s'est imposée en 2 h 00 min 13 s 70/100 devant l'Equatorienne Samantha Arevalo (2h00:17.00). L'Italienne Arianna Bridi et la Brésilienne Ana Marcela Cunha partagent la médaille de bronze (2h00:17.20).



Muller apporte à l'équipe de France d'eau libre sa deuxième médaille d'or en autant de courses au lendemain de celle remportée par son camarade d'entraînement Marc-Antoine Olivier, dans le 5 km.



C'est avec panache que Muller s'est offert ce deuxième sacre dans la seule distance olympique de l'eau libre puisqu'elle a mené le peloton durant la quasi-intégralité de la course, un exploit dans cette discipline. Elle pourrait ne pas s'arrêter là puisqu'elle doit encore nager le 5 km mercredi, le relais 5 km par équipes mixtes jeudi et le 25 km vendredi.



Il y a deux ans à Kazan (Russie), Muller avait apporté à la France le premier titre mondial de son histoire en eau libre. Puis elle s'était classée quatrième du 25 km.



L'autre Française engagée dans le 10 km, la toute jeune Océane Cassignol (17 ans), s'est classée 22e (2h03:01.00).