Natation - Résultats

Aurélie Muller s'impose à Abou Dhabi

La Française Aurélie Muller a remporté son premier 10 km en eau libre depuis sa disqualification olympique il y a sept mois à Rio, lors de l'étape de Coupe du monde d'Abou Dhabi samedi. La nageuse entraînée par Philippe Lucas avait qui vécu une immense désillusion en août dernier - elle avait été disqualifiée quelques minutes après avoir touché la plaque d'arrivée en deuxième position, sanctionnée pour avoir gêné l'Italienne Rachele Bruni dans les tout derniers mètres de la course - de devancé au sprint sa partenaire d'entraînement, la championne olympique néerlandaise Sharon van Rouwendaal, et l'Italienne Arianna Bridi.



Dans la course messieurs, David Aubry est monté sur la troisième marche du podium, juste devant un autre Français, Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze à Rio au lendemain de la disqualification de Muller.