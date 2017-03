Vinales s'impose, Zarco se montre

L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, première épreuve du Championnat du monde MotoGP. Le Français Johann Zarco a mené la course avant de chuter.

L'Espagnol Maverick Vinales s'est imposé devant les Italiens Andrea Dovizioso (Ducati) et Valentino Rossi ( Yamaha). Le pilote de 22 ans signe la 2e victoire de sa carrière dans la catégorie reine, la première pour Yamaha, où il a succédé à son compatriote Jorge Lorenzo à l'intersaison. Vinales confirme son statit de grand rival pour le titre face au tenant, l'Espagnol Marc Marquez.



Pour sa première course en moto GP, le Français Johann Zarco (Tech3) a mené la course durant les six premiers tours avant de chuter et de céder la tête à Dovizioso, dépassé à son tour par Vinales à deux tours de la fin.





GP du Qatar MotoGP

1. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 38:59.999

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.461

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1.928

4. Marc Marquez (ESP/Honda) 6.745

5. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 7.128

6. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 7.661

7. Scott Redding (Ducati Pramac) 9.782

8. Jack Miller (AUS/Honda Marc VDS) 14.486

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) 14.788

10. Jonas Folger (GER/Yamaha Tech3) 15.069

11. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 20.516

12. Loris Baz (FRA/Ducati Avintia) 21.255

13. Hector Barbera (ESP/Ducati Avintia) 28.828

14. Karel Abraham (CZE/Ducati) 29.123

15. Tito Rabat (ESP/Honda Marc VDS) 29.470