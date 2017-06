Rossi s'impose, Zarco déçoit

L'Italien Valentino Rossi (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas sur le circuit d'Assen. Malgré sa pole position, le Français Johann Zarco termine loin, à la 14e place, après un changement de moto et une pénalité.

Valentino Rossi n'a pas dit son dernier mot: le vétéran italien s'est replacé dans la course au titre mondial en remportant dimanche le Grand Prix des Pays-Bas, à Assen, où Johann Zarco a laissé passer une très belle chance de podium. En dépit de sa première pole position dans la catégorie reine, le pilote Yamaha Tech3 ne termine que quatorzième, loin du second podium dont il pouvait rêver pour sa huitième course seulement en MotoGP. Après onze tours en tête, il a vu Rossi, dans un grand jour, lui griller la politesse. Désireux de récupérer son bien, le novice a tenté de le dépasser immédiatement mais une touchette l'a fait reculer à la troisième place, d'où il a semblé moins en mesure de suivre le rythme. A huit tours de l'arrivée, alors qu'une fine pluie commençait à tomber, son choix de changer de moto ne s'est pas avéré payant. Double peine, le Français a, qui plus est, écopé d'une pénalité pour excès de vitesse dans la ligne des stands.





Première victoire depuis un an pour Rossi



Rossi s'est offert son premier succès depuis un an, sur ce circuit d'Assen qui l'a vu s'imposer à dix reprises toutes catégories confondues. Une victoire qui, conjuguée à l'abandon sur chute de son coéquipier Maverick Vinales, le replace dans la course à un dixième titre de champion du monde, le huitième dans la catégorie reine, à 38 ans. Implacable, il a su garder derrière lui son compatriote Danilo Petrucci (Ducati Pramac) et l'Espagnol Marc Marquez (Honda), champion du monde en titre, qui complètent le podium.



Le MotoGP n'avait pas connu championnat aussi serré depuis l'introduction de l'actuel barème de points en 1993. L'état du classement à une semaine de la mi-saison le confirme. C'est désormais un autre Italien, Andrea Dovizioso (Ducati), 5e dimanche mais vainqueur des deux courses précédentes, qui mène la danse avec 115 points. Suivent Vinales avec 111 unités, Rossi avec 108 et Marquez avec 104, dessinant un match à quatre qui s'annonce palpitant. Zarco lui, demeure sixième, premier +rookie+ et premier pilote indépendant, avec 77 points.



Rendez-vous est pris le week-end prochain en Allemagne, avant la pause estivale.



GP des Pays-Bas

1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) les 26 tours en 41:41.149

2. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) à 0.063

3. Marc Marquez (ESP/Honda) 5.201

4. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 5.243

5. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 5.327

6. Jack Miller (AUS/Honda Marc VDS) 23.390

7. Karel Abraham (CZE/Ducati Aspar) 36.982

8. Loris Baz (FRA/Ducati Avintia) 37.058

9. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) 37.166

10. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 1:01.929

...

13. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 1:10.344

14. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 1:35.655

15. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 1 tour