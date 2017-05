Nicky Hayden entre la vie et la mort

Le pilote américain Nicky Hayden est entre la vie et la mort après son grave accident de vélo survenu en Italie. L'état de l'ancien champion du monde de MotoGP aujourd'hui âgé de 36 ans "reste extrêmement critique", a annoncé l'hôpital dans un communiqué en fin d'après-midi, évoquant "un polytraumatisme grave ayant provoqué de graves dégâts cérébraux".



Mercredi en début d'après-midi, Hayden circulait à vélo sur la route reliant Tavoleto et Riccione, au sud de la station balnéaire de Rimini, quand il a été percuté par une voiture dans des circonstances encore non élucidées.