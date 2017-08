Marc Marquez accélère

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche en moto GP sa troisième victoire de la saison au Grand Prix de République tchèque, augmentant ainsi son avance en tête du championnat de monde après cette dixième manche.

Sur le circuit de Brno, Marc Marquez a devancé ses compatriotes Dani Pedrosa (Honda) de 12 sec 438/1000 et Maverick Vinales (Yamaha) de 18 sec 135/1000. Le triple champion du monde de MotoGP conforte ainsi sa position en tête du classement général du Championnat du monde, où il bénéficie désormais d'une avance de 14 points sur Vinales et de 21 points sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati). L'Italien Valentino Rossi (Yamaha), enfant chéri des gradins de Brno, a pris la 4e place, devant le Britannique Cal Crutchlow (Honda), vainqueur à Brno l'année dernière et Dovizioso (Ducati), 6e.



Sacré en MotoGP en 2013, 2014 et 2016, Marquez qui a mal débuté la saison du Championnat du monde 2017, a ainsi repris là où il avait fini avant la trêve estivale. Le Catalan doit sa victoire à sa décision de changer de pneus très rapidement, dès le deuxième tour, sur une piste qui séchait rapidement.