Johann Zarco en pole !

Le Français Johann Zarco (Yahama Tech3) a signé samedi la toute première pole position de sa carrière en MotoGP, aux Pays-Bas sur le circuit d'Assen.

Il s'agit de la première position de pointe pour un Français dans la catégorie reine de la vitesse moto depuis Olivier Jacque en 2002 au Grand Prix d'Allemagne. Au GP de France en mai, Johann Zarco avait été le premier tricolore à monter sur un podium dans la catégorie reine depuis Randy de Puniet en 2009, terminant sur la deuxième marche sa cinquième course parmi l'élite.



Le double champion du monde en titre dans la catégorie Moto2 a désormais dans son viseur la première victoire française depuis Régis Laconi en 1999. Quant au titre mondial, aucun Français ne l'a jamais décroché.





Marquez en première ligne, Rossi en 4e position



Le champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), à 65/1000 et l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac) à 385/1000 complètent la première ligne. L'Italien Valentino Rossi (Yamaha), à 564/1000, s'élancera lui de la quatrième place sur la grille de départ.



Sur une piste détrempée et sous un vent considérable, plusieurs des favoris sont restés en retrait, à l'instar du leader au classement des pilotes, l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), 11e à 2 sec 125/1000. A noter également les 9e et 12e chronos de l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vainqueur des deux dernières courses, à 1 sec 938/1000 et de l'Espagnol Dani Pedrosa (Honda) à 3 sec 482/1000. Hors du coup depuis le début du week-end néerlandais, l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati) n'a pu se sortir des repêchages des qualifications (Q1) et n'est que 21e sur la grille. L'autre Français évoluant en MotoGP, Loris Baz (Ducati Avintia), est lui 14e.