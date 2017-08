Dovizioso remporte le GP d'Autriche

L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté dimanche le Grand prix d'Autriche en catégorie MotoGP, devançant le leader du Championnat du monde, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), pour devenir son premier poursuivant dans la course au titre.

Dovizioso remporte sa troisième victoire de la saison, la cinquième de sa carrière. Le podium est complété par l'Espagnol Dani Pedrosa (Honda). Au classement du Championnat du monde, Andrea Dovizioso recolle à 16 points de Marquez, à sept courses de la fin. La mauvais opération est à mettre à l'actif des pilotes Yamaha, l'Espagnol Maverick Vinales, seulement 6e, et l'Italien Valentino Rossi, une place derrière Vinales. Ils ont été devancés par le Français Johan Zarco (Yamaha Tech 3). Au classement du Championnat du monde des constructeurs, Yamaha voit Honda revenir à égalité en tête.



Ducati confirme en tout cas que le Red Bull Ring est un circuit qui lui sied parfaitement, puisque l'an passé, l'Italien Andrea Iannone (passé cette saison chez Suzuki) s'était imposé devant... Dovizioso. Dimanche, "Dovi" a profité d'une passe d'armes entre Marquez et l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati), qui avait pris un meilleur départ. Marquez et Dovizioso se sont livré à un mano a mano dans les dix derniers tours, Marquez tentant notamment une manoeuvre dans les derniers tours pour reprendre la tête, en vain.