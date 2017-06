Dovizioso enchaîne

L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté dimanche en Catalogne un deuxième Grand Prix consécutif après l'Italie. Il devance les Honda de Marquez et Pedrosa.

Il a remis ça ! Andrea Dovizioso a remporté le Grand Prix de Catalogne sur le circuit de Montmello, une semaine après son succès en Italie. Pourtant, le pilote Ducati ne s'était élancé qu'en 7e place sur la grille. Mais il a réussi une fin de course magistrale pour doubler tous ses devanciers, dont Marc Marquez et Daniel Pedrosa qui doivent se contenter des places d'honneur.



Dovizioso consolide sa deuxième place au classement général du championnat du monde MotoGP et se rapproche du leader Maverick Vinales qui n'a pu faire mieux que 10e ce dimanche.



Le Français Johann Zarco qui s'était élancé en 14e place termine 5e. Une belle remontée.