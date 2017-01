Casey Stoner le plus rapide à Sepang

L'Australien Casey Stoner, pilote d'essais chez Ducati, a été le plus rapide de la première des trois journées d'essais officiels de pré-saison MotoGP, lundi sur le circuit malaisien de Sepang. L'ancien double champion du monde (2007 et 2011) a effectué 33 tours au cours d'une journée perturbée par la pluie, dont le plus rapide en 1 min 59 sec. 680/1000e. Soit 117 millièmes de mieux que l'Italien Andrea Dovizioso, également au guidon d'une Ducati. Les deux hommes ont été les seuls à passer sous la barre des deux minutes, l'Espagnol Maverick Vinales, nouveau pilote Yamaha, signant le troisième chrono du jour en 2 min 00 sec 129/1000e.