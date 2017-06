Nouveau succès pour Aron Canet

L'Espagnol Aron Canet (Honda) a remporté dimanche le deuxième succès de sa saison et de sa carrière au Grand Prix des Pays-Bas, catégorie Moto3, huitième épreuve du Championnat du monde de vitesse moto. Le pilote de 17 ans a pris le meilleur dans le dernier tour sur l'Italien Romano Fenati (Honda) et le Britannique John McPhee (Honda), partis respectivement des 15e et 19e places sur la grille.