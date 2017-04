Joan Mir a encore trouvé la mire

L'Espagnol Joan Mir, sur Honda, a remporté dimanche le Grand Prix d'Argentine, catégorie Moto3, en devançant de justesse le Britannique John McPhee. Sur le circuit des Thermes de Rio Hondo, Mir, 19 ans, a signé son deuxième succès de la saison, le troisième de sa carrière. Un autre pilote espagnol, Jorge Martin, complète le podium, le même podium que lors de la première course de la saison au Qatar.





🏁 #Moto3@Joanmir36 gets it!! 2 in a row!



Epic final lap, final corner - McPhee finishes 2nd from Martin, Oettl & Migno! #ArgentinaGP pic.twitter.com/gEyjQOO9Ut