On n'arrête plus Morbidelli

L'Italien Franco Morbidelli (Kalex), leader au Championnat du monde, a remporté dimanche son cinquième succès en huit courses cette saison, lors du Grand Prix des Pays-Bas, catégorie Moto2, sur le circuit d'Assen. Son dauphin au classement des pilotes, le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), et le Japonais Takaaki Nakagami (Kalex) complètent le podium à respectivement 158 et 630/1000. Ce dernier n'avait passé la ligne d'arrivée qu'en quatrième position mais il a bénéficié du déclassement de l'Italien Mattia Pasini (Kalex), sanctionné pour avoir coupé la dernière chicane et finalement 4e. Le Français Fabio Quartararo (Kalex) est 9e à 11 sec 089/1000.



Au classement général, les succès de Morbidelli, qui dispute sa dernière saison en Moto2 avant de passer en MotoGP au sein de son équipe actuelle, Marc VDS, et la régularité de Lüthi (sept podiums en huit courses) font la différence.