Morbidelli récidive

Déjà vainqueur de la première course de la saison au Qatar, l'Italien Franco Morbidelli, sur Kalex, a doublé la mise dimanche lors du Grand Prix d'Argentine, dans la catégorie Moto2. Sur le circuit des Thermes de Rio Hondo, Morbidelli a devancé le Portugais Miguel Oliveira et le Suisse Thomas Luthi, également sur Kalex.



Parti de la deuxième position sur la grille de départ, Morbidelli s'envole au classement du championnat du monde, il a désormais 14 points d'avance sur Luthi, 2e, après deux courses.



Après une prometteuse 7e place au Qatar, le Français Fabio Quartararo s'est pour sa part rapidement retrouvé hors course après un accrochage avec l'Espagnol Axel Pons dès le premier tour.