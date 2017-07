Morbidelli fait le trou

L'Italien Franco Morbidelli (Kalex), leader du Championnat du monde Moto2, a remporté dimanche sa sixième victoire de la saison au Grand Prix d'Allemagne, sur le circuit du Sachsenring, neuvième épreuve de la saison. Parti de la pole position, le Romain de 22 ans a devancé le Portugais Miguel Oliveira (KTM) et l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), qui se sont élancé resepectivement des 6e et 10e places sur la grille. Grâce à l'abandon sur chute du Suisse Thomas Lüthi (Kalex) et de l'Espagnol Alex Marquez (Kalex), ses principaux rivaux au championnat, il conforte sa place de leader avec 36 points d'avance désormais.